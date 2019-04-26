​ЕЦБ полностью прекратил выпуск банкноты в 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В то время как все национальные центральные банки в евроблоке прекратили выдачу этой банкноты в январе, у Германии и Австрии было еще три дополнительных месяца, когда банки и граждане могли выпускать и покупать банкноту фиолетового цвета. Этот срок был до 26 апреля", - пишет агентство.

Блумберг уточняет, что избавиться от купюры решили из-за роста подозрений в использовании валюты в "незаконной деятельности".