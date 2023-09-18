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ЕC выделит Турции 400 млн евро

ЕC выделит Турции 400 млн евро Европейский Союз (ЕС) выделит Турции 400 миллионов евро финансовой помощи для устранения последствий землетрясения.
Другие страны
18 сентября 2023 г. 13:32
ЕC выделит Турции 400 млн евро

Европейский Союз (ЕС) выделит Турции 400 млн евро финансовой помощи для устранения последствий землетрясения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет ЕС.

Согласно информации, Совет Европейского союза принял предложение Европейской комиссии выделить 454,8 млн евро на ликвидацию последствий стихийных бедствий в таких странах Турция, Румыния, и Италия.

Финансовая помощь будет выделена из бюджета ЕС на 2023 год.

"Из общей суммы финансовой помощи, 33,9 млн евро будет выделено Румынии для борьбы с сильной и повсеместной засухой; 20,9 млн евро - Италии для помощи в борьбе с последствиями наводнений, затронувших центральные регионы страны в сентябре 2022 года. Кроме того, 400 млн евро предназначены для оказания помощи Турции в связи с крупными землетрясениями, произошедшими на юге страны в регионах Кахраманмараш и Хатай в феврале 2023 года", - говорится в сообщении Совета ЕС.

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Версия на английском языке EU to allocate 400M euros to Türkiye
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Türkiyəyə 400 milyon avro yardım ayıracaq

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