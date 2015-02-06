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    ЕC выделит 1 млрд. евро на борьбу с "Исламским государством"

    Средства будут выделены в рамках стратегии ЕС по борьбе с кризисом в Сирии и Ираке

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Европейский союз выделит 1 млрд. евро на ближайшие два года для борьбы с группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и Ираке. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии, эти средства  будут выделены  в рамках стратегии ЕС по борьбе с кризисом в Сирии и Ираке, а также с угрозой ИГ. 

    "С помощью этого существенного пакета ЕС сможет обеспечить стабильное финансирование в развитии региона и противодействии угрозе со стороны таких террористических группировок, как "Исламское государство", - отмечает пресс-служба ЕК.

    По словам верховного представителя ЕС по иностранным делами и политике безопасности Федерики Могерини, выделяемые средства  позволят "укрепить действия по восстановлению мира и безопасности в регионе, который очень близок" к Европе.

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