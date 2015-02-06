ЕC выделит 1 млрд. евро на борьбу с "Исламским государством"

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Европейский союз выделит 1 млрд. евро на ближайшие два года для борьбы с группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и Ираке. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии, эти средства будут выделены в рамках стратегии ЕС по борьбе с кризисом в Сирии и Ираке, а также с угрозой ИГ.

"С помощью этого существенного пакета ЕС сможет обеспечить стабильное финансирование в развитии региона и противодействии угрозе со стороны таких террористических группировок, как "Исламское государство", - отмечает пресс-служба ЕК.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делами и политике безопасности Федерики Могерини, выделяемые средства позволят "укрепить действия по восстановлению мира и безопасности в регионе, который очень близок" к Европе.