Шарль Мишель: ЕC должен оказать Украине максимальную помощь в ближайшие недели, которые будут решающими

Евросоюз должен оказать Украине максимальную помощь в ближайшие недели, которые будут решающими.

Евросоюз должен оказать Украине максимальную помощь в ближайшие недели, которые будут решающими.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции на полях саммита ЕС в Брюсселе, в котором впервые очно принимает участие украинский президент Владимир Зеленский.

"Мы понимаем, что ближайшие недели и месяцы, без сомнений, будут иметь решающее значение. Мы должны продолжать оказывать максимальную помощь Украине", - сказал он.

По словам Мишеля, эта помощь должна быть и военной, и финансовой, и политической: "Вы должны получить то, что вам нужно, чтобы защитить свою целостность. Это и артиллерия, и боеприпасы, и системы обороны", - добавил он.

Как заявила в свою очередь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, общая помощь ЕС и стран-членов сообщества Украине достигла уже 67 млрд евро.

Мишель и Фон дер Ляйен подчеркнули, что ЕС продолжает санкционное давление на Россию и готовит 10-й пакет санкций против Москвы.

"ЕС остается полностью привержен давлению на Кремль. 10-й пакет санкций разрабатывается, - заявил Мишель. - Что касается замороженных активов РФ, это справедливо и законно, чтобы они были использованы на благо Украины, на восстановление Украины".