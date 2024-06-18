ЕC будет оплачивать безопасность польских границ

Евросоюз согласился оплачивать ряд проектов по укреплению безопасности восточной границы Польши.

Евросоюз согласился оплачивать ряд проектов по укреплению безопасности восточной границы Польши.

Как передает Report , об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

"Европа будет платить за нашу безопасность. <...> Я разговаривал с большинством европейских премьеров и президентов именно по этому вопросу, и все без исключения, в их числе кандидат на пост главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подтвердили готовность относиться к инвестициям в охрану восточной границы Евросоюза как к общему заданию для всего сообщества", - заявил он.

Он уточнил, что финансирование ЕС получат как минимум некоторые проекты на восточной границе Польши.

Туск также добавил, что финансовую поддержку из Брюсселя может получить проект по укреплению границы с РФ и Белоруссией "Восточный щит". К польской инициативе планируют присоединиться другие страны сообщества, в том числе государства Балтии, отметил польский премьер.