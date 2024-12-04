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ЕБРР выделил Украине более €1,3 млрд

ЕБРР выделил Украине более €1,3 млрд Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о выделении Украине финансирования в размере более 1,3 млрд евро.
Другие страны
4 декабря 2024 г. 19:05
ЕБРР выделил Украине более €1,3 млрд

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о выделении Украине финансирования в размере более 1,3 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

"Совет директоров ЕБРР одобрил инвестиции в Украину на сумму более 1,3 млрд евро. Речь идет о восьми проектах в поддержку государственного и частного секторов. Важно, что часть средств - это безвозвратные гранты", - написал он.

По его словам, данные средства будут направлены на восстановление транспортной и энергетической инфраструктуры страны, поддержку правительственных программ по развитию распределенной генерации и усилению энергоэффективности.

Напомним, что 13 сентября пресс-служба ЕБРР информировала, что банк обеспечит Украине кредитные гарантии в размере 700 млн евро для поддержания работы энергетической инфраструктуры. Отмечалось, что с 2022 года инвестиции ЕБРР в Украину составили 4,6 млрд евро. Из них не менее 1 млрд евро было выделено энергетическим компаниям - "Укрэнерго", "Нафтогаз" и "Укргидроэнерго".

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