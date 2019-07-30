ЕБРР выделил Украине кредиты почти на 400 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Украине кредиты в 149 млн евро для модернизации электрических сетей и в 250 млн евро на развитие городского транспорта.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом пресс-служба финансового учреждения сообщила во вторник.

На эти средства "будет приобретено 26 новых трансформаторов, модернизированы 12 высоковольтных подстанций", - отметили в ЕБРР, добавив, что "инвестиции помогут компании "Укрэнерго" модернизировать ключевую инфраструктуру, необходимую для синхронизации с европейскими электрическими сетями".

Второй кредит "станет первой инвестицией в рамках новой системы общественного транспорта Украины", сказано в сообщении ЕБРР. В ЕБРР уверены, что кредит поможет Украине приобрести подвижной состав, который будет на 25% более энергоэффективным, чем сейчас.