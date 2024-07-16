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ЕБРР намерен выделить Украине €200 млн на создание резервов газа

ЕБРР намерен выделить Украине €200 млн на создание резервов газа Украина заключила с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) договор, предусматривающий выделение банком помощи в размере 200 млн евро на создание резервов природного газа.
Другие страны
16 июля 2024 г. 22:16
ЕБРР намерен выделить Украине €200 млн на создание резервов газа

Украина заключила с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) договор, предусматривающий выделение банком помощи в размере 200 млн евро на создание резервов природного газа.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте украинского министерства финансов.

"Украина получит 200 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на поддержку НАК "Нафтагаз Украины" в создании стратегических резервов природного газа и поддержку энергетической безопасности", - указано в сообщении.

Отмечается, что "на сегодняшний день на стадии реализации в государственном секторе находится десять совместных с ЕБРР проектов общим объемом 2,1 млрд евро".

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Версия на азербайджанском языке EBRD qaz ehtiyatlarının yaradılması üçün Ukraynaya 200 milyon avro ayırmaq niyyətindədir

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