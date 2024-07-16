ЕБРР намерен выделить Украине €200 млн на создание резервов газа

Украина заключила с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) договор, предусматривающий выделение банком помощи в размере 200 млн евро на создание резервов природного газа.

Украина заключила с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) договор, предусматривающий выделение банком помощи в размере 200 млн евро на создание резервов природного газа.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте украинского министерства финансов.

"Украина получит 200 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на поддержку НАК "Нафтагаз Украины" в создании стратегических резервов природного газа и поддержку энергетической безопасности", - указано в сообщении.

Отмечается, что "на сегодняшний день на стадии реализации в государственном секторе находится десять совместных с ЕБРР проектов общим объемом 2,1 млрд евро".