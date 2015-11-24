Эбола вернулась в Либерию

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Либерии подросток скончался от лихорадки "Эбола", сообщает Report со ссылкой на France 24.

Всемирная организация здравоохранения объявила Либерию свободной от Эболы 9 мая, после того как в стране в течение 42 дней не регистрировались новые случаи.

Ранее власти Нигерии поместили под карантин десять человек в городе Калабар на юге Нигерии после контакта с пациентом с подозрением на лихорадку Эбола.

По данным ВОЗ, число заболевших смертельной лихорадкой Эбола в 2014 году превысило 14 тыс. человек, умерло более 5 тыс.

По последним данным, болезнь распространяется в Гвинее, Либерии, Сьерра-Леоне, Мали, Нигерии, Сенегале, Испании и США.