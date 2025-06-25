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ЕАЭС подпишет на саммите соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ

ЕАЭС подпишет на саммите соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ Соглашение об экономическом партнерстве Евразийского экономического союза с ОАЭ будет подписано на саммите ЕАЭС в Минске 27 июня.
Другие страны
25 июня 2025 г. 18:12
ЕАЭС подпишет на саммите соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ

Соглашение об экономическом партнерстве Евразийского экономического союза с ОАЭ будет подписано на саммите ЕАЭС в Минске 27 июня.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом на брифинге сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (Бакытжан) Сагинтаев и вице-премьеры стран - членов ЕАЭС подпишут соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами, а также временное торговое соглашение с Монголией", - сообщил дипломат.

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