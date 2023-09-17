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Джузеппе Каво Драгоне избрали новым главой Военного комитета НАТО

Джузеппе Каво Драгоне избрали новым главой Военного комитета НАТО Начальник Главного штаба Вооруженных сил Италии Джузеппе Каво Драгоне избран новым председателем Военного комитета НАТО.
Другие страны
17 сентября 2023 г. 02:50
Джузеппе Каво Драгоне избрали новым главой Военного комитета НАТО

Начальник Главного штаба Вооруженных сил Италии Джузеппе Каво Драгоне избран новым председателем Военного комитета НАТО.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба альянса.

"16 сентября 2023 года министры обороны стран НАТО согласились продлить мандат нынешнего председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра еще на шесть месяцев и избрать его преемником главнокомандующего обороной Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне", - отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что решение было принято на ежегодной конференции Военного комитета НАТО, которая проходит 15-17 сентября в Осло.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyalı admiral NATO hərbi komitəsinin yeni rəhbəri seçilib

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