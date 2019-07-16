МИД Великобритании: Ассанжа не выдадут в страны со смертной казнью

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан ни одной стране, в которой действует смертная казнь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан на пресс-конференции по итогам встречи в Кито с министром иностранных дел Эквадора Хосе Валенсией.

"Основатель WikiLeaks не будет выдан ни одной стране, где применяется смертная казнь. Между двумя странами (Великобританией и Эквадором - ред.) было достигнуто соглашение об этом", - заявил А.Данкан.

Отметим, что 11 апреля 2019 года Д.Ассанжа, скрывавшегося в посольстве Эквадора в Лондоне, задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.