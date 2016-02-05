Ассанж: Решение рабочей группы ООН важнее мнения отдельно взятых стран

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассандж сделал заявление из посольства Эквадора в Великобритании.

Как сообщает Report, в своем обращение через Skype он заявил, что Великобритания не может опротестовать решение рабочей группы ООН, заявившей, что Дж.Ассандж может покинуть здание посольства и потребовать компенсацию от Швеции и Великобритании за то, что не позволяли ему покинуть здание посольства.

Он также добавил, что решение рабочей группы ООН важнее мнения отдельно взятых стран: "Выражаю благодарность рабочей группе за вынесенное решение".

Ассанж подал жалобу в ООН в сентябре 2014 года, утверждая, что его заключение в посольстве, которое лишь недавно перестало охраняться британской полицией, незаконно. Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в июне 2012 года, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию.

Отметим, что власти Великобритании заявили, что арестуют и экстрадируют основателя WikiLeaks в Швецию, если он покинет посольство Эквадора, несмотря на решение ООН.