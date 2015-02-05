Джозеф Байден: военного решения украинского кризиса не существует

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джозеф Байден накануне своего визита в Европу заявил, что военного решения кризиса на востоке Украины не существует, и исключил возможные поставки оружия в страну.

"Мы с самого начала говорили, что не существует военного решения этого кризиса… Мы не заинтересованы в военной эскалации и настаиваем, чтобы было обратное", — приводит слова Байдена агентство Франс Пресс, сказанные в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung, полная версия которого будет опубликована в четверг.

Также Байден отметил, что США готовы повысить "цену, которую Россия платит за агрессивное поведение", и подчеркнул, что если Россия сможет полностью выполнить все обязательства, принятые согласно минским договоренностям, некоторые санкции против нее могут быть сняты, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Байден намерен обсудить в Брюсселе и Мюнхене с лидерами европейских стран вопросы оказания Киеву поддержки в сфере безопасности и финансов, а также дополнительные меры против России. По словам представителя администрации США, на встречах Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Петром Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности будет обсуждаться "необходимость наложить на Россию дополнительную цену".