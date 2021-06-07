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Джозеф Байден обсудит Карабах с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Джозеф Байден обсудит Карабах с Реджепом Тайипом Эрдоганом Президент США Джозеф Байден обсудит карабахский вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 14 июня на полях саммита НАТО.
Другие страны
7 июня 2021 г. 21:53
Джозеф Байден обсудит Карабах с Реджепом Тайипом Эрдоганом
Джозеф Байден и Реджеп Тайип Эрдоган

Президент США Джозеф Байден обсудит карабахский вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 14 июня на полях саммита НАТО.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом сказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что помимо карабахской проблемы на встрече будут обсуждаться Сирия, Иран и Афганистан.

Официальный представитель Белого дома подчеркнул, что "у двух лидеров будет широкая и всеобъемлющая повестка дня по таким региональным вопросам, как Восточное Средиземноморье, Сирия, Иран и Карабах".

"Президент Байден очень хорошо знает президента Эрдогана, и эти два лидера провели много времени вместе. Байден и Эрдоган с нетерпением ждут возможности воспользоваться этой возможностью, чтобы рассмотреть все аспекты отношений", - сказал Салливан.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Qarabağ məsələsini müzakirə edəcək

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