Джозеф Байден назвал имя "настоящего" президента США

Американский лидер Джозеф Байден в шутку назвал настоящим президентом страны главного инфекциониста США Энтони Фаучи.

Американский лидер Джозеф Байден в шутку назвал настоящим президентом страны главного инфекциониста США Энтони Фаучи.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Я видел доктора Фаучи чаще, чем свою жену, мы подшучиваем друг над другом. Смотрите, кто президент? Фаучи!" - пошутил Байден во время выступления на тему новой стратегии правительства по борьбе с коронавирусом.

В связи с появлением нового штамма COVID-19 "омикрон" Белый дом продлил срок постановления о ношении защитных масок в общественном транспорте. Кроме того, с начала следующей недели в стране вводится обязательное тестирование на коронавирус для приезжающих в страну за сутки до въезда.