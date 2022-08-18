Джорджо Армани пришлось эвакуироваться с виллы из-за природного пожара

Дизайнеру Джорджо Армани и еще трем десяткам человек пришлось эвакуироваться из домов на острове Пантеллерия на суда в порту из-за двух природных пожаров.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает АР.
Утром в четверг мэр острова Винченцо Кампо сказал, что оба пожара почти потушены и, по предварительным данным, ничьи дома не пострадали.
В пресс-службе Армани сказали, что пламя не дошло до его виллы.
Предварительной причиной пожаров, которые начались на расстоянии 400 метров один от другого, местные чиновники назвали поджоги.