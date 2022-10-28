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Джорджа Мелони потребовала, чтобы к ней в должности премьера обращались в мужском роде

Джорджа Мелони потребовала, чтобы к ней в должности премьера обращались в мужском роде Джорджа Мелони, ставшая первой в Италии женщиной, возглавившей правительство, настаивает, чтобы к ней в ее новой должности обращались в мужском роде.
Другие страны
28 октября 2022 г. 20:47

Джорджа Мелони, ставшая первой в Италии женщиной, возглавившей правительство, настаивает, чтобы к ней в ее новой должности обращались в мужском роде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, как следует из распространенного в пятницу циркуляра, направленного в министерства и прочие учреждения, к премьер-министру стоит обращаться "синьор председатель Совмина" - такое звучание должности было принято изначально.

Кроме того, в официальных бумагах добавляется "почтенный/почтенная" (в итальянском слово "onorevole" - и в мужском, и в женском роде звучит одинаково) Джорджа Мелони. Данное определение применяется к депутатам нижней палаты парламента.

Мелони всегда отказывалась от перевода устоявшихся в мужском роде названий должностей в женский. Этим решением она навлекла критику коллег-женщин, в основном из числа оппонентов. В частности, некоторые отметили, что в названии возглавляемой ею партии - "Братья Италии" - нет упоминания "сестры". Ее также упрекнули, что в ее кабинете из 24 министров только 6 женщин.

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