Джорджа Буша - старшего госпитализировали в США

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Бывший президент США Джордж Буш - старший госпитализирован в воскресенье в штате Мэн из-за низкого кровяного давления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Twitter официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт.

По его словам, 93-летний бывший американский лидер испытывает слабость, он помещен в больницу в южной части Мэна. "Он, вероятно, останется там на несколько дней для проведения обследования", - отметил Макграт. По его словам, экс-президент находится в сознании и не испытывает дискомфорта.

В апреле Буш - старший был помещен примерно на две недели в больницу города Хьюстон (штат Техас) из-за заражения крови. Это произошло после похорон его жены Барбары Буш (1925-2018).

В январе прошлого года 41-й президент США попадал в больницу с пневмонией и был выписан через две недели. В апреле того же года Буш - старший снова был госпитализирован с аналогичным диагнозом.