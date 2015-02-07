Джордж Сорос: Украина близка к коллапсу

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ "Украина находится под серьезным политическим и экономическим давлением и близка к коллапсу".

Как сообщает Report, об этом, выступая на 51-й Мюнхенской конференции по безопасности, сказал американский финансист Джордж Сорос.

По его словам, за последний период украинская гривна потеряла в цене 40% и может возникнуть гиперинфляция: "Если Европейский Союз не поможет Украине, то Европа потеряет Украину. До тех пор пока немедленные шаги не будут предприняты, это произойдет".

Кроме того, Дж.Сорос призвал ЕС балансировать между санкциями против России и помощью, оказываемой Украине.