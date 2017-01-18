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    Джордж Буш-старший в реанимации, его жена госпитализирована

    Супруги находятся в больнице в Хьюстоне

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию, его жена Барбара также госпитализирована.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на офис бывшего президента.

    Бушу провели процедуры, он отдыхает. Его жена госпитализирована с кашлем и симптомами усталости. Супруги находятся в больнице в Хьюстоне, штат Техас. Бушу, который возглавлял страну в 1989-1993 годах, 92 года, его супруге Барбаре — 91.

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