​Джордж Буш-старший в ближайшие дни будет выписан из больницы

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Состояние экс-президента США Джорджа Буша-старшего продолжает улучшаться, и в ближайшие дни он будет выписан из больницы американского города Хьюстон (штат Техас). Об этом сообщил в субботу представитель семьи бывшего главы Белого дома Джим Макграс.

Буш-старший был госпитализирован во вторник, 23 декабря, из-за одышки. Дата выписки 90-летнего экс-президента пока не назначена. По словам Макграса, до понедельника он точно останется в больнице, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Джордж Буш-старший занимал пост президента США с 1989 по 1993 год. До этого он был вице-президентом в администрации Рональда Рейгана (1981-1989 годы), конгрессменом, представителем США при ООН, спецпосланником США в Китае и директором ЦРУ.

Два года назад Буш-старший провел почти два месяца в больнице из-за осложнений после бронхита. Он страдает болезнью Паркинсона и вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Между тем, как известно, он отметил свои 75-й, 80-й, 85-й и 90-й дни рождения прыжками с парашютом, которые совершал в тандеме с профессиональными инструкторами.

Экс-президент и его супруга Барбара в зимнее время года живут в Техасе, а лето проводят в своем доме в городке Кеннебанкпорт в штате Мэн.