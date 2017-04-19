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    Джордж Буш-старший госпитализирован

    Позднее было диагностировано, что у Буша-старшего легкий случай пневмонии© Foto: Sepimages.ru

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Экс-президент США Джордж Буш-старший госпитализирован.

    Как передает Report, об этом сoобщил телеканал ABC News

    "Бывший президент Джордж Буш госпитализирован, но "чувствует себя нормально", — говорится в официальном аккаунте Twitter телеканала.

    Телеканал ABC также опубликовал в Twitter заявление офиса экс-президента. Уточняется, что "президент Джордж Буш был доставлен в госпиталь города Хьюстон (штат Техас) в пятницу для наблюдения в связи с непрекращающимся кашлем".

    Позднее было диагностировано, что у Буша-старшего "легкий случай пневмонии", но он получил надлежащее лечение. "Президент Буш пребывает в хорошем настроении и далее будет проходить обследования, пока он восстанавливает свои силы", — отмечается в заявлении офиса экс-президента.

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