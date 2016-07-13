Джордж Буш станцевал на панихиде по погибшим в Далласе полицейским - ВИДЕО

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Экс-президент США Джордж Буш-младший, посетивший панихиду по погибшим в Далласе полицейским, начал танцевать во время исполнения "Боевого гимна республики". Как сообщает Report, запись странного поведения Буша появилась на YouTube.

На кадрах видеоролика видно, как бывший глава государства улыбается и приплясывает в такт музыке, что вызвало удивление у стоявших рядом президента США Барака Обамы, его супруги Мишель, а также у супруги самого Буша.

В ночь с 7 на 8 июля в Далласе в результате снайперской стрельбы были убиты пять полицейских, ранения получили семеро их коллег и двое гражданских лиц.