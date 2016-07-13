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    Джордж Буш станцевал на панихиде по погибшим в Далласе полицейским - ВИДЕО

    Экс-президент США, посетивший панихиду по погибшим, начал приплясывать во время исполнения Боевого гимна республики

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Экс-президент США Джордж Буш-младший, посетивший панихиду по погибшим в Далласе полицейским, начал танцевать во время исполнения "Боевого гимна республики". Как сообщает Report, запись странного поведения Буша появилась на YouTube.

    На кадрах видеоролика видно, как бывший глава государства улыбается и приплясывает в такт музыке, что вызвало удивление у стоявших рядом президента США Барака Обамы, его супруги Мишель, а также у супруги самого Буша.

    В ночь с 7 на 8 июля в Далласе в результате снайперской стрельбы были убиты пять полицейских, ранения получили семеро их коллег и двое гражданских лиц.

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