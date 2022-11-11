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Джордж Буш проведет первую публичную встречу с Зеленским в режиме онлайн

Джордж Буш проведет первую публичную встречу с Зеленским в режиме онлайн Бывший президент США Джордж Буш в режиме онлайн проведет первую публичную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Другие страны
11 ноября 2022 г. 06:53
Джордж Буш проведет первую публичную встречу с Зеленским в режиме онлайн

Экс-президент США Джордж Буш в режиме онлайн проведет первую публичную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на институт Джорджа Буша - младшего.

"Бывший президент США Джордж Буш проведет публичную дискуссию с украинским президентом Владимиром Зеленским на следующей неделе с целью подтвердить важность продолжения американской поддержки Украины", - сказано в сообщении.

Мероприятие, по данным телеканала, состоится в городе Даллас (штат Техас). Оно пройдет в открытом формате при зрителях, Зеленский будет участвовать в нем по видеосвязи.

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Версия на азербайджанском языке Corc Buş Zelenski ilə publik şəkildə ilk onlayn görüş keçirəcək

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