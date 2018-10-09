Джордж Буш младший выдал дочь замуж

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Дочь экс-президента США, 36-летняя Барбара Буш, вышла замуж. Свадьба состоялась в местечке Кеннебанкпорт в штате Мэн.

Как передает Report, об этом пишет New York Daily News. На церемонии собрались лишь самые близкие, всего около 20 человек. Невесту в платье от дизайнера Веры Вонг к алтарю вёл сам бывший глава Белого дома.

Избранником Барбары стал 37-летний сценарист Крейг Койн. Сообщается, что они познакомились на "свидании вслепую" в ноябре прошлого года, а поженились всего через пять недель после того, как Койн сделал любимой предложение. Причём помолвка состоялась там же, где в 1943 году обручились родители Джорджа Буша — младшего.

В день свадьбы на невесте был браслет её покойной бабушки Барбары Буш, в честь которой её и назвали.