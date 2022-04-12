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Джонсона оштрафуют за вечеринки на Даунинг-стрит в разгар пандемии

Джонсона оштрафуют за вечеринки на Даунинг-стрит в разгар пандемии Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак будут оштрафованы за нарушение коронавирусных ограничений, поскольку участвовали в вечеринках в правительственных учреждениях в первые волны пандемии.
Другие страны
12 апреля 2022 г. 21:27
Джонсона оштрафуют за вечеринки на Даунинг-стрит в разгар пандемии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак будут оштрафованы за нарушение коронавирусных ограничений, поскольку участвовали в вечеринках в правительственных учреждениях в первые волны пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ITV со ссылкой на представителя главы британского кабмина.

"Премьер-министр и глава Минфина получили сегодня оповещение о том, что столичная полиция намерена выписать им штрафы", - сказал представитель Джонсона. Ранее во вторник стало известно, что всего лондонская полиция выписала более 50 штрафов участникам вечеринок в резиденции Джонсона и других правительственных зданиях во время действия в стране жестких ограничительных мер, которые запрещали лицам, не проживающим друг с другом под одной крышей, собираться большими компаниями.

В последние месяцы британские СМИ сообщили о целой серии вечеринок, которые проходили на Даунинг-стрит в разгар первых волн пандемии. Известно, что некоторые посещал сам премьер-министр, который впоследствии несколько раз приносил извинения за свое поведение.

31 января были опубликованы выдержки из доклада по итогам внутреннего расследования инцидентов, которое провела сотрудница секретариата кабинета министров Сью Грэй. Она пришла к выводу, что проведение вечеринок во время первых волн пандемии нарушало действующие правила и эту практику "трудно оправдать".

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Версия на азербайджанском языке Boris Conson koronavirus məhdudiyyətlərini pozduğuna görə cərimələnib

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