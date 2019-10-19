Джонсон заявил, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября

Позиция правительства Великобритании не изменилась, страна покинет Евросоюз до 31 октября. Об этом заявил, выступая в субботу в Палате общин британского парламента, премьер-министр Борис Джонсон после того, как депутаты приняли поправку об отсрочке "развода" с ЕС, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я по-прежнему убежден в том, что лучшим вариантом для Соединенного Королевства и всей Европы является Brexit на условиях новой сделки, осуществленный 31 октября", - сказал он. "К сожалению, парламент по сути не воспользовался возможностью провести сегодня голосование по существу [сделки с ЕС], поскольку теперь оно потеряло какой-либо смысл", - сказал Джонсон, подчеркнув, что не сломлен таким результатом.

"Предваряя вопросы оппозиции, скажу, что я не буду обсуждать с ЕС возможность отсрочки, и закон не обязывает меня это делать", - сказал он. Тем не менее, согласно принятому в прошлом месяце закону, Джонсон должен запросить отсрочку у Брюсселя, если к 19 октября парламент не даст сделке "зеленый" свет. На настоящий момент неясно, каким образом британский премьер сможет обойти это требование закона.

В субботу Палата общин приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit. За предложение, внесенное бывшим депутатом от правящей Консервативной партии Оливером Летвином, проголосовали 322 законодателей нижней палаты парламента, против - 306 депутатов. Эта поправка к предложению правительства одобрить сделку с ЕС, о достижении которой было объявлено 17 октября, сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, намеченное на вечер субботы. Ее текст предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для "развода" с европейским сообществом.