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Джонсон заявил, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября

Джонсон заявил, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября

Позиция правительства Великобритании не изменилась, страна покинет Евросоюз до 31 октября. Об этом заявил, выступая в субботу в Палате общин британского парламента, премьер-министр Борис Джонсон после того, как депутаты приняли поправку об отсрочке "развода" с ЕС, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я по-прежнему убежден в том, что лучшим вариантом для Соединенного Королевства и всей Европы является Brexit на условиях новой сделки, осуществленный 31 октября", - сказал он. "К сожалению, парламент по сути не воспользовался возможностью провести сегодня голосование по существу [сделки с ЕС], поскольку теперь оно потеряло какой-либо смысл", - сказал Джонсон, подчеркнув, что не сломлен таким результатом.

"Предваряя вопросы оппозиции, скажу, что я не буду обсуждать с ЕС возможность отсрочки, и закон не обязывает меня это делать", - сказал он. Тем не менее, согласно принятому в прошлом месяце закону, Джонсон должен запросить отсрочку у Брюсселя, если к 19 октября парламент не даст сделке "зеленый" свет. На настоящий момент неясно, каким образом британский премьер сможет обойти это требование закона.

В субботу Палата общин приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit. За предложение, внесенное бывшим депутатом от правящей Консервативной партии Оливером Летвином, проголосовали 322 законодателей нижней палаты парламента, против - 306 депутатов. Эта поправка к предложению правительства одобрить сделку с ЕС, о достижении которой было объявлено 17 октября, сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, намеченное на вечер субботы. Ее текст предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для "развода" с европейским сообществом.

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