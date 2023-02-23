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Джонсон заявил, что претендует на должность генерального секретаря НАТО

Джонсон заявил, что претендует на должность генерального секретаря НАТО Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что считает себя кандидатом на должность генерального секретаря НАТО.
Другие страны
23 февраля 2023 г. 22:02
Джонсон заявил, что претендует на должность генерального секретаря НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что считает себя кандидатом на должность генерального секретаря НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением экс-премьер выступил в эфире украинского телеканала "Рада".

"Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка. Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда", - сказал он, отвечая на вопрос украинских журналистов о своих перспективах возглавить альянс.

Напомним, что о такой вероятности еще в прошлом году писала британская газета The Telegraph.

Издание отмечало, что после ухода с поста премьер-министра Великобритании Джонсон вряд ли останется без высокой должности, особенно на фоне мощной поддержки Украины, которая продемонстрировала сильные лидерские качества политика.

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