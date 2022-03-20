Джонсон заявил, что предлагал Зеленскому убежище в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность его эвакуации ввиду российской военной операции.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность его эвакуации ввиду российской военной операции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, j, это отметил глава правительства в опубликованном в воскресенье интервью газете The Sunday Times.

"Мы обсуждали все это давным-давно. Одной из первых тем был вопрос, что случится, если все пойдет плохо. Должен сказать, что Владимир (Зеленский) всегда был предельно ясен: он (заявил, что) обязан украинскому народу, собирается оставаться там (в Украине), чтобы позаботиться о них", - отметил глава правительства в опубликованном в воскресенье интервью газете The Sunday Times.

Джонсон не исключил вероятности своего визита в Киев, несмотря на продолжающуюся российскую военную операцию в Украине. "Я сильно горю желанием поддержать его (Зеленского) любым способом. Я не знаю, будет ли это (визит) действенным способом продемонстрировать мою поддержку, но со стратегической, политической, экономической и моральной точек зрения чрезвычайно важно, чтобы Путин потерпел неудачу, а Зеленский преуспел", - добавил он.