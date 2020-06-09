​Джонсон заявил, что не потерпит правонарушений в ходе протестов

Борис Джонсон https://report.az/storage/news/c63cc9f00eee0b6a4e10a8da556d5dfb/d8e64f41-6ecc-4ad2-90df-37882383f1ea_292.jpg

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не поддержит тех, кто ради акций протеста нарушает правила социального дистанцирования и нарушает закон.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее глава МВД страны Прити Пател сообщила, что в общей сложности 137 тысяч человек приняли в Британии участие в акциях за права чернокожих, 135 человек задержаны. От рук протестовавших пострадали 36 полицейских.

"Я не поддержу тех, кто нарушает правила социального дистанцирования по очевидным причинам: мы рискуем получить новую волну в момент, когда мы добились такого прогресса. И я не поддержу и не буду оправдывать тех, кто нарушает закон, нападает на полицейских и свергает памятники… У нас демократическая страна… Те, кто нападает на общественную собственность или полицейских, оберегающих нашу безопасность, почувствуют на себе всю силу закона", - заявил премьер, отметив, что понимает всю глубину эмоций, которые вызвала у многих чернокожих людей и представителей этнических меньшинств гибель от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

Он подчеркнул, что возглавляет самое этнически разнообразное правительство страны в истории, и что Британия проделала огромный путь в преодолении расизма, хотя многое еще предстоит сделать.

Полицейские во время акций протеста пострадали, в основном, от побоев, несколько были ранены кинутыми в них стеклянными бутылками. В субботу радикалы кинули велосипед в группу конной полиции, одна из лошадей испугалась и понесла, а находившаяся на ней женщина-полицейский ударилась о светофор и упала на землю. Ее доставили в больницу с коллапсом легкого, сломанными ребрами и переломом ключицы. Вечером в субботу и воскресенье, уже после марша и митинга, хулиганы кидали в полицию петарды и файеры, мешали движению полицейских автомобилей и оскорбляли стоящих в оцеплении офицеров.

После акций протеста неизвестные нанесли расистские надписи на памятник Уинстону Черчиллю на парламентской площади, а во время митинга в Бристоле протестующие свалили с постамента и скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в XVII веке занимался работорговлей. Памятник Черчиллю удалось отмыть, памятник Колстону все еще лежит на дне Бристольского залива.