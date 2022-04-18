Джонсон заявил, что не нарушал коронавирусных ограничений в 2020 году

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что, несмотря на выплаченный штраф, не нарушал в 2020 году ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что, несмотря на выплаченный штраф, не нарушал в 2020 году ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник.

По ее информации, в понедельник во время выступления в Палате общин Джонсон попытается свести к минимуму последствия скандала с посещением вечеринок на Даунинг-стрит в разгар первых волн пандемии. При этом указывается, что он также коснется темы штрафов, которые полиция Лондона наложила на Джонсона, его супругу Кэрри и министра финансов Риши Сунака за нарушение коронавирусных ограничений на вечеринках в правительственных учреждениях в 2020 году.

Вместе с тем, как пишет газета, источник, отражая точку зрения Джонсона, подчеркнул, что "всегда были исключения в отношении работы, но премьер-министр признал, что были допущены ошибки". "Если вы переходите от собрания к собранию, и это происходит где-то в два часа дня, люди не стали бы называть это вечеринкой. Не следует называть это вечеринкой", - приводит издание слова источника.