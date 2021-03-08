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Джонсон заявил, что не будет вмешиваться в скандал вокруг королевской семьи

Джонсон заявил, что не будет вмешиваться в скандал вокруг королевской семьи Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет вмешиваться в скандал, разгоревшийся вокруг британской королевской семьи после того, как супруга принца Гарри Меган Маркл обвинила ее членов в расизме.
Другие страны
8 марта 2021 г. 23:40
Джонсон заявил, что не будет вмешиваться в скандал вокруг королевской семьи
Борис Джонсон

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет вмешиваться в скандал, разгоревшийся вокруг британской королевской семьи после того, как супруга принца Гарри Меган Маркл обвинила ее членов в расизме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, отвечая на вопросы журналистов в ходе состоявшейся в понедельник пресс-конференции, Джонсон подчеркнул, что продолжит воздерживаться от каких-либо комментариев.

"Воздаю должное вашей попытке заставить меня вмешаться в эту историю и сказать больше, чем я уже сказал, однако я убежден, что премьер-министр не должен ничего говорить, когда дело касается королевской семьи", - сказал Джонсон в ответ на вопрос о том, считает ли он кого-либо из представителей монаршей фамилии расистом. В ответ на еще одну просьбу прокомментировать скандал, глава правительства заявил, что "всегда глубоко восхищался королевой и той объединяющей ролью, которую она играет" в Великобритании.

Отметим, что ранее он заявил о том, что не имел возможности посмотреть скандальную телепрограмму.

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