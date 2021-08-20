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Джонсон заявил, что готов договариваться с талибами

Джонсон заявил, что готов договариваться с талибами Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Соединенное королевство готово в случае необходимости договариваться с движением “Талибан”.
Другие страны
20 августа 2021 г. 21:54
Джонсон заявил, что готов договариваться с талибами
Борис Джонсон

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Соединенное королевство готово в случае необходимости договариваться с движением “Талибан”.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

“Я хочу заверить людей, что наши политические и дипломатические усилия по поиску решения для Афганистана через работу с “Талибаном”, конечно, если это необходимо, будут продолжены”, - заявил Джонсон.

Глава правительства отметил, что за последние шесть дней Великобритания эвакуировала 6 115 человек, в числе которых были 399 британцев и ленов их семей, 320 сотрудников посольства и 402 гражданина Афганистана.

Ранее глава генерального штаба Великобритании рассказал о сотрудничестве с талибами.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Они взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

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