Джонсон заявил, что готов договариваться с талибами

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Соединенное королевство готово в случае необходимости договариваться с движением “Талибан”.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Соединенное королевство готово в случае необходимости договариваться с движением “Талибан”.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

“Я хочу заверить людей, что наши политические и дипломатические усилия по поиску решения для Афганистана через работу с “Талибаном”, конечно, если это необходимо, будут продолжены”, - заявил Джонсон.

Глава правительства отметил, что за последние шесть дней Великобритания эвакуировала 6 115 человек, в числе которых были 399 британцев и ленов их семей, 320 сотрудников посольства и 402 гражданина Афганистана.

Ранее глава генерального штаба Великобритании рассказал о сотрудничестве с талибами.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Они взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.