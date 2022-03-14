Джонсон заявил, что Британия ищет новые варианты усиления Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит искать варианты усиления самообороны Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит искать варианты усиления самообороны Украины.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает пресс-служба британского премьера.

Разговор состоялся в воскресенье днем.

"Премьер-министр подчеркнул поддержку, которую продолжает оказывать Великобритания Украине. Он заявил, что Великобритания продолжит искать больше вариантов для укрепления самообороны Украины… Премьер-министр сказал, что Великобритания будет и впредь поддерживать Украину во всех ее усилиях, чтобы положить конец этому разрушительному конфликту", - говорится в сообщении.