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Джонсон заявил, что Британия ищет новые варианты усиления Украины

Джонсон заявил, что Британия ищет новые варианты усиления Украины Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит искать варианты усиления самообороны Украины.
Другие страны
14 марта 2022 г. 08:36
Джонсон заявил, что Британия ищет новые варианты усиления Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит искать варианты усиления самообороны Украины.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба британского премьера.

Разговор состоялся в воскресенье днем.

"Премьер-министр подчеркнул поддержку, которую продолжает оказывать Великобритания Украине. Он заявил, что Великобритания продолжит искать больше вариантов для укрепления самообороны Украины… Премьер-министр сказал, что Великобритания будет и впредь поддерживать Украину во всех ее усилиях, чтобы положить конец этому разрушительному конфликту", - говорится в сообщении.

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