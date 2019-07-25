Борис Джонсон: Все члены моего кабмина выступают за выход из ЕС к 31 октября

Члены кабинета нового премьера Великобритании выступают за то, чтобы Соединенное Королевство покинуло Евросоюз не позднее 31 октября.

Как передает Report со ссылкой на британскую газету The Independent, об этом заявил сам Борис Джонсон на первом заседании сформированного им накануне кабинета министров.

По его словам, ближайшие три месяца его премьерства будут поворотным моментом в британской истории.

"Как все вы знаете, перед нами стоит колоссальная по масштабам задача. Это поворотный момент в истории нашей страны. Сейчас мы, все мы, привержены тому, чтобы страна покинула Европейский союз 31 октября или раньше этого срока без всяких "если" и без всяких "но". Однако мы не будем дожидаться 31 октября, чтобы начать осуществлять новую потрясающую программу для нашей страны, а значит мы должны осуществить то, что по-настоящему важно для людей", - заявил британский премьер.

Он подчеркнул, что можно к 2050 году сделать экономику Соединенного Королевства самой большой и самой процветающей в Европе, находящуюся в центре новой сети торговых сделок

Премьер подчеркнул, что новые технологии также должны сыграть значительную роль для расширения британского экономического влияния в мире.