Джонсон впервые посетит Индию в качестве премьера 21-22 апреля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побывает с официальным визитом в Индии 21-22 апреля.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побывает с официальным визитом в Индии 21-22 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении премьерской канцелярии.

Отмечается, что визит Джонсона в Индию, который станет для него первым в качестве главы британского правительства, направлен на "углубление долгосрочного партнерства ради мира и процветания" в условиях "глобальных экономических вызовов и угроз со стороны авторитарных государств". 21 апреля премьер-министр Соединенного Королевства посетит город Ахмадабад (штат Гуджарат) на западе страны, где встретится с представителями местного бизнес-сообщества. Подчеркивается, что примерно половина британцев индийского происхождения являются выходцами из этого региона.

22 апреля Джонсон проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели, в рамках которых будут затронуты вопросы сотрудничества в сфере обороны, дипломатии и экономики. Глава британского правительства надеется, что визит в Индию позволит ускорить ход дискуссий по заключению соглашения о свободной торговле между странами, которая, по расчетам Лондона, должна к 2035 году достигнуть показателя в 28 млрд фунтов (36,5 млрд долларов США) ежегодно.

"Критически важно, чтобы демократии и друзья держались друг за друга. Индия, будучи важной экономической державой и крупнейшей демократией в мире, - очень ценный стратегический партнер Соединенного Королевства в нынешние времена неопределенности", - сказал Джонсон.