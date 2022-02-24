Джонсон: Великобритания вводит "самый большой и жесткий" пакет санкций против РФ

Премьер-министр Великобритании объявил о новых санкциях против России в ответ на вторжение в Украину.

Премьер-министр Великобритании объявил о новых санкциях против России в ответ на вторжение в Украину.

Как передает Report со ссылкой на Sky News , об этом он заявил в обращении к Палате общин.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания сделает все возможное, чтобы оказать поддержку Украине.

Британский премьер объявил, что его страна предпримет следующие 10 мер:

- Заморозка активов всех крупных российских банков. Немедленная заморозка активов ВТБ, активы которого составляют 154 млрд фунтов стерлингов.

- На следующей неделе примет закон, запрещающий всем российским компаниям привлекать финансирование на рынках Великобритании.

- Введет санкции против физических и юридических лиц и их дочерних компаний, в состав которых входит Ростех - крупнейшая оборонная компания России.

- Ограничит возможность приземляться в Великобритании "некоторых самолетов". По словам Бориса Джонсона, российской авиакомпании "Аэрофлот" будет запрещена робота в Великобритании.

- Немедленно приостановит использование экспортных лицензий в Россию - например, на электрические компоненты или детали военных грузовиков.

- "В считанные дни" примет закон, запрещающий экспорт широкого спектра высоких технологий в Россию.

- Ограничит сумму депозитов, которые граждане России смогут хранить на банковских счетах в Великобритании.

- Будет работать с союзниками по G7 и НАТО, чтобы закрыть доступ России к платежной системе SWIFT.

- Распространит этот полный комплекс мер на Беларусь.

- Разработает законопроект об экономических преступлениях, который примет меры против россиян, сберегающих средства в Великобритании.

Джонсон назвал предлог для вторжения, названный президентом РФ Владимиром Путиным ("демилитаризацию и денацификацию" Украины) абсурдным.