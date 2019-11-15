Джонсон: Великобритания покинет к 31 января 2020 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что Великобритания покинет ЕС как запланировано - к 31 января 2020 года, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы будем за пределами ЕС (к 31 января - ред.), и это главное", - сказал Б.Джонсон в эфире телеканале Би-би-си.

Премьер подчеркнул, что до конца следующего года Великобритания должна заключить торговое соглашение с ЕС.

"Нет никакой причины тому, чтобы в период с января по конец следующего года, мы не закончили с договором о свободной торговле и не вступили в новые прекрасные партнерские отношения с ЕС", - сказал Б.Джонсон.

Отметим, что досрочные выборы в Великобритании пройдут 12 декабря. Борис Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет исполнить свое обещание о Brexit 31 октября. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.