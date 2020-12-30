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Джонсон: Великобритания открывает новую страницу в своей истории

Джонсон: Великобритания открывает новую страницу в своей истории Великобритания открывает новую страницу в своей истории, заключив соглашение о формате будущих отношений и свободной торговле с ЕС и сохраняя тесные связи с континентом.
Другие страны
30 декабря 2020 г. 04:07
Джонсон: Великобритания открывает новую страницу в своей истории
Борис Джонсон

Великобритания открывает новую страницу в своей истории, заключив соглашение о формате будущих отношений и свободной торговле с ЕС и сохраняя тесные связи с континентом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Борис Джонсон намерен заявить сегодня в обращении к депутатам британского парламента перед тем, как они должны будут утвердить текст достигнутого соглашения.

"Теперь мы откроем новую страницу в истории нашего народа, заключая торговые сделки со странами по всему миру в дополнение к уже достигнутым нами соглашениям с 63 государствами и подтверждая роль глобальной Британии как либеральной, открытой миру и несущей добро силы. Те из нас, кто призывал к тому, чтобы Британия покинула ЕС, никогда не добивались разрыва с нашим ближайшим соседом", - говорится в тексте речи Джонсона.

Глава британского правительства отмечает, что Brexit не стал разрывом с ЕС, а лишь разрешил вопросы, много десятилетий осложнявшие отношения Соединенного Королевства с другими странами Европы. По словам Джонсона, Великобритания, всегда стоявшая в Евросоюзе особняком, а под конец порой игравшая деструктивную роль в сообществе, теперь станет для Евросоюза "дружелюбным соседом", всегда готовым работать рука об руку с Брюсселем при условии совпадения их интересов.

Британские парламентарии прервут рождественские каникулы и соберутся сегодня, чтобы обсудить соглашение с ЕС и проголосовать по нему.

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