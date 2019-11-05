 Наверх

Джонсон в случае победы на выборах пообещал тут же внести в парламент сделку о Brexit

Джонсон в случае победы на выборах пообещал тут же внести в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае победы на выборах в декабре сразу же внесет на рассмотрение парламента проект соглашения с ЕС по Brexit.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое обещание глава правительства и лидер правящей Консервативной партии сделал в письме лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину.

"Если я буду избран премьер-министром, то в первый же день работы нового парламента мы начнем процесс по реализации Brexit и мы покинем ЕС к концу января на основании новой сделки, которая уже согласована с Брюсселем", - написал Джонсон. Копию письма он разместил в Twitter.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!