Джонсон в случае победы на выборах пообещал тут же внести в парламент сделку о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае победы на выборах в декабре сразу же внесет на рассмотрение парламента проект соглашения с ЕС по Brexit.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое обещание глава правительства и лидер правящей Консервативной партии сделал в письме лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину.

"Если я буду избран премьер-министром, то в первый же день работы нового парламента мы начнем процесс по реализации Brexit и мы покинем ЕС к концу января на основании новой сделки, которая уже согласована с Брюсселем", - написал Джонсон. Копию письма он разместил в Twitter.