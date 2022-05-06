Джонсон в разговоре с Макроном призвал не вести переговоры с Россией на ее условиях

Джонсон в разговоре с Макроном призвал не вести переговоры с Россией на ее условиях

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном. Среди тем беседы – двусторонние отношения, помощь Украине и изоляция России.

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Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном. Среди тем беседы – двусторонние отношения, помощь Украине и изоляция России. Как передает Report со ссылкой на официальный сайт правительства, британский премьер поприветствовал Макрона с переизбранием и договорился об активизации отношений между государствами. Джонсон стремится совместно с Францией работать над рядом проблем - от противостояния автократиям до глобальной энергетической безопасности. "Премьер-министр рассказал о своем визите в Киев в прошлом месяце и поделился своей уверенностью в том, что Украина победит, если ей предоставят необходимую военную помощь. Он призвал воздержаться от любых переговоров с Россией на условиях, подтверждающих лживую версию Кремля о вторжении, но подтвердил, что это решение за украинским правительством", – говорится в сообщении. Дополнительно лидеры Великобритании и Франции обменялись мнениями о влиянии войны на мировые цены на энергоносители и продовольствие. Джонсон и Макрон договорились на уровне G7 работать над смягчением последствий российско-украинской войны на экономику развивающихся стран. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram