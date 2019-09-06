Борис Джонсон: Уверен, что на саммите 17 октября удастся согласовать сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что ему удастся договориться с ЕС на саммите 17 октября об условиях выхода королевства из состава сообщества со сделкой, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы не хотим выхода страны из ЕС без сделки, этого не случится. Я уверен в том, что я смогу гарантировать сделку на саммите 17 октября", - сказал Б.Джонсон.

При этом он раскритиковал нежелание оппозиционной Лейбористской партии соглашаться на проведение досрочных выборов в октябре.

"Это поразительный парадокс - никогда в истории оппозиционная партия, которой давали возможность провести выборы, не отказывалась от этого. Считаю, что это чрезвычайно большая политическая ошибка, но это их решение. Если они не хотят проводить выборы, отлично - мы добьемся сделки 17 октября", - заверил британский премьер.