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Джонсон: Украину нужно вооружить настолько, чтобы Россия не отважилась на новое вторжение

Джонсон: Украину нужно вооружить настолько, чтобы Россия не отважилась на новое вторжение Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз подчеркнул необходимость предоставления Украине большого количества вооружения.
Другие страны
19 апреля 2022 г. 23:15
Джонсон: Украину нужно вооружить настолько, чтобы Россия не отважилась на новое вторжение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз подчеркнул необходимость предоставления Украине большого количества вооружения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, во время выступления перед парламентом он отметил, что это поможет создать условия, при которых РФ уже не отважится на второе вторжение.

"Я предложил, чтобы наша долгосрочная цель состояла в том, чтобы усилить и укрепить Украину до такой степени, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться снова", - заявил Джонсон.

Он также отметил, что нашему государству нужно больше артиллерийского оружия.

"Происходящее станет "артиллерийским" конфликтом, украинцам нужна помощь: еще больше артиллерии, и мы ее дадим им", - сказал премьер-министр.

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Версия на азербайджанском языке Conson: "Rusiyanın növbəti müharibəyə cəsarət etməməsi üçün Ukrayna kifayət qədər silahlanmalıdır"

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