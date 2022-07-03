Джонсон станет фигурантом новой проверки

Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании (NAO, аналог Счетной палаты — прим. ред.) проведет проверку заявлений премьер-министра страны Бориса Джонсона о планах построить к 2030 году 40 новых больниц, так как в правительстве растут опа

Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании (NAO, аналог Счетной палаты - ред.) проведет проверку заявлений премьер-министра страны Бориса Джонсона о планах построить к 2030 году 40 новых больниц, так как в правительстве растут опасения в том, что его слова сильно преувеличивают реальные возможности властей.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian .

Ведомство решило провести проверку эффективности всего плана, который был краеугольным камнем предвыборной программы Консервативной партии 2019 года. В NAO также обеспокоены тем, что премьер по-прежнему говорит о строительстве 40 совершенно новых больниц, тогда как на самом деле многие из них будут просто расширены или отремонтированы.

"Вмешательство NAO поднимет дополнительные вопросы о честности и стандартах внутри правительства Джонсона после затянувшегося спора о скандале с вечеринками и серии недавних скандалов с участием депутатов-консерваторов", - отмечает издание.