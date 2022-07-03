О нас

Джонсон станет фигурантом новой проверки

Джонсон станет фигурантом новой проверки Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании (NAO, аналог Счетной палаты — прим. ред.) проведет проверку заявлений премьер-министра страны Бориса Джонсона о планах построить к 2030 году 40 новых больниц, так как в правительстве растут опа
Другие страны
3 июля 2022 г. 01:24
Джонсон станет фигурантом новой проверки

Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании (NAO, аналог Счетной палаты - ред.) проведет проверку заявлений премьер-министра страны Бориса Джонсона о планах построить к 2030 году 40 новых больниц, так как в правительстве растут опасения в том, что его слова сильно преувеличивают реальные возможности властей.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian.

Ведомство решило провести проверку эффективности всего плана, который был краеугольным камнем предвыборной программы Консервативной партии 2019 года. В NAO также обеспокоены тем, что премьер по-прежнему говорит о строительстве 40 совершенно новых больниц, тогда как на самом деле многие из них будут просто расширены или отремонтированы.

"Вмешательство NAO поднимет дополнительные вопросы о честности и стандартах внутри правительства Джонсона после затянувшегося спора о скандале с вечеринками и серии недавних скандалов с участием депутатов-консерваторов", - отмечает издание.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
27 июня 2022 г. 00:06
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
28 июня 2022 г. 09:29
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
28 июня 2022 г. 16:33
В Загатале селевые потоки затопили дома
ФотоВ Загатале селевые потоки затопили дома
29 июня 2022 г. 10:23
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
29 июня 2022 г. 16:37
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
1 июля 2022 г. 13:04
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
1 июля 2022 г. 21:19
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
2 июля 2022 г. 12:06
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
2 июля 2022 г. 18:52
Посол Турции: Азербайджано-турецкие отношения основаны на непоколебимом братстве
Посол Турции: Азербайджано-турецкие отношения основаны на непоколебимом братстве
26 июня 2022 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi