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Джонсон стал почетным гражданином Одессы

Джонсон стал почетным гражданином Одессы Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы.
Другие страны
2 июля 2022 г. 03:18
Джонсон стал почетным гражданином Одессы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы.

Как передает Report, об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"Я подписал распоряжение о награждении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона почетным знаком имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом, он стал почетным гражданином Одессы", - сказал градоначальник, видеозапись слов которого опубликовала в пятницу в своем Telegram-канале одесская газета "Думская".

Труханов пояснил, что звание почетного гражданина присвоено Джонсону как обладателю трех степеней награды, которая носит имя Григория Маразли (1831-1905), российского купца, государственного служащего и благотворителя греческого происхождения, который в 1878-1895 годах был городским головой Одессы.

"Господин Джонсон станет первым за все время существования награды почетным гражданином Одессы - подданным Великобритании, а она существует с 1862 года", - подчеркнул Труханов. Он пояснил, что награждение британского премьер-министра служит выражением благодарности мэрии Одессы за защиту города.

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Версия на азербайджанском языке Boris Conson Odessanın fəxri vətəndaşı olub

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