Джонсон: США готовы подписать торговое соглашение с Великобританией в течение года

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США планируют в течение года достигнуть масштабного торгового соглашения с Великобританией после ее выхода из Евросоюза.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в эфире телеканала ITV на полях саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице.

"Есть возможность заключить крупную сделку о свободной торговле с Соединенными Штатами. Президент (США Дональд Трамп) и я очень оптимистично настроены в этом отношении", - сказал он. Отвечая на вопрос, как быстро это может произойти, британский премьер сказал: "Они (США) хотят сделать это в течение года, и я хотел бы того же, но это очень короткий срок".