Джонсон считает, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что государства - члены НАТО должны увеличить расходы на военные нужды в свете событий в Украине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что государства - члены НАТО должны увеличить расходы на военные нужды в свете событий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph , ссылаясь на выдержки из речи главы британского правительства, с которой он выступит на саммите альянса в Мадриде.

"Альянс НАТО хранит безопасность наших граждан каждый день. Но в ближайшие 10 лет угрозы вокруг нас будут лишь нарастать. Нам необходимо, чтобы все союзники поглубже покопались (в своих резервах) с целью усилить сдерживание и обеспечить оборону в предстоящее десятилетие. (Расходы на оборону в виде) 2% (от ВВП) всегда считались минимальным объемом, а не потолком. Союзники должны продолжать наращивать (военные расходы) в текущий кризисный период", - говорится в заявлении Джонсона.

Сама Великобритания, как отметило издание, тратит 2,3% от ВВП на военные нужды. При этом, согласно The Daily Telegraph, в предвыборной программе правящей Консервативной партии от 2019 года содержался пункт, гласивший, что власти планируют ежегодно выделять на оборону средства, доля которых от ВВП превышала бы на 0,5% показатели инфляции. Газета подчеркивает, что ввиду ожидаемой к концу года инфляции размером до 11% правительство консерваторов не сможет сдержать обещания перед избирателями.

Издание уточнило, что вопрос размера оборонных расходов расколол кабмин Соединенного Королевства на два лагеря. Так, министр обороны Бен Уоллес и глава МИД Лиз Трасс, равно как и британские военачальники, выступают за увеличение военного бюджета, в то время как Джонсон и министр финансов Риши Сунак полагают, что страна в условиях набирающего обороты экономического кризиса не может позволить себе рост расходов на нужды Минобороны.