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Джонсон проведет телефонный разговор с Путиным на следующей неделе

Джонсон проведет телефонный разговор с Путиным на следующей неделе Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает провести на следующей неделе телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы призвать его начать дипломатический диалог по теме Украины.
Другие страны
29 января 2022 г. 06:59
Джонсон проведет телефонный разговор с Путиным на следующей неделе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает провести на следующей неделе телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы призвать его начать дипломатический диалог по теме Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь канцелярии главы британского правительства.

"Премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе. Когда он будет говорить с президентом Путиным на следующей неделе, он подчеркнет необходимость для России отступить и вступить в диалог по дипломатической линии", - сказала она.

Как сообщил в свою очередь ТАСС информированный источник в правительственных кругах Великобритании, помимо телефонного разговора с российским лидером, Джонсон намерен "совершить поездку в регион в предстоящие дни". Собеседник агентства добавил в ответ на уточняющий вопрос, что речь идет о Восточной Европе. Источник не стал уточнять, какую именно страну или страны намерен посетить британский премьер.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya və Rusiya liderləri arasında telefon danışığı olacaq

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