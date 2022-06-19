Джонсон призвал западных союзников готовиться к затяжному конфликту в Украине

Конфликт на Украине может растянуться на годы, однако решительность Запада в вопросе поддержки киевских властей не должна ослабевать.

Конфликт на Украине может растянуться на годы, однако решительность Запада в вопросе поддержки киевских властей не должна ослабевать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в опубликованной в субботу вечером статье на сайте газеты The Sunday Times.

По мнению главы британского правительства, Западу "необходимо приучать себя к длительной войне", поскольку российские власти "прибегают к кампании на истощение". "Великобритания и наши друзья должны ответить предоставлением гарантий того, что Украина будет располагать стратегической прочностью, чтобы пережить (ситуацию) и со временем победить", - написал Джонсон.

При этом, говоря о способах поддержки Украины со стороны западных держав, он обратил внимание на участие в проектах по восстановлению разрушенной инфраструктуры страны. "Мы должны сохранить живучесть украинского государства. Правительство президента Зеленского должно выплачивать зарплаты, содержать школы, доставлять (гуманитарную) помощь и начинать реконструкцию там, где это возможно. Это потребует постоянного финансирования и технической помощи, оказание которых нам нужно планировать на годы вперед", - отметил британский премьер.